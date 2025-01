ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Coinvolgere quanta più cittadinanza e, soprattutto, giovani per costruire la Caronno Pertusella del futuro: questo l’approccio dell’assessore all’Urbanistica, Daniele Rosara, per la stesura del nuovo Piano di governo del territorio.

Lo scorso 8 gennaio, con un avviso sul proprio sito istituzionale, il comune di Caronno Pertusella ha reso nota l’intenzione di includere la cittadinanza nella progettazione del nuovo Pgt. Entro il 9 marzo chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi di interessi diffusi, potrà presentare all’Amministrazione comunale suggerimenti e proposte per la redazione del nuovo Pgt, corredati da eventuali elaborati grafici, preferibilmente attraverso Pec, all’indirizzo: [email protected].

Questo è solo l’ultimo step di un programma di eventi, incontri, anche informativi, con la cittadinanza, in modo da mettere il focus su ciò di cui la comunità intera ha bisogno, in modo da presentare proposte concrete e vicine alla quotidianità di ciascuno, coinvolgendo tutti i cittadini nella costruzione della città del futuro, ovviamente tenendo conto della norma di Regione Lombardia circa il consumo di suolo, a cui i tecnici dell’ufficio comunale stanno già lavorando. Per rendere i lavori quanto più possibili collettivi, l’amministrazione si appoggerà all’esperienza del centro studi per la programmazione intercomunale dell’area metropolitana, che potrà, con le sue competenze, agevolare il raggiungimento di tutta la cittadinanza con iniziative di approfondimento su tutto il territorio comunale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti