CASTIGLIONE OLONA – Sabato 25 gennaio dalle 9.30 alle 11.30, si terrà l’open day dell’asilo nido comunale di Castiglione Olona, situato in via Boccaccio 13.

Le educatrici saranno a disposizione per accogliere tutti i genitori interessati a scoprire le attività proposte e gli ambienti dedicati ai più piccoli. L’evento rappresenta un’ottima occasione per conoscere meglio il nido e approfondire le modalità di iscrizione e partecipazione. “Non mancate a questo appuntamento pensato per le famiglie che desiderano un luogo accogliente e stimolante per i propri bambini”: è questo l’invito da parte dei promotori dell’evento.

Per gli interessati, la possibilità dunque di visitare la struttura e di conoscere il personale dell’asilo che sarà pronto a rispondere a tutti le domande.

(foto archivio)

17012025