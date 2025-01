Groane

CESANO MADERNO – Anche Cesano Maderno tra i comuni premiati dalla casa editrice Il Verde Editoriale di Milano per la venticinquesima edizione de “La Città per il Verde”. Il Premio è assegnato ai Comuni italiani, ad altri enti pubblici, a strutture private a finalità pubblica e alle associazioni di volontariato, su diverse sezioni: verde urbano, manutenzione del verde, migliore iniziativa di volontariato per la gestione degli spazi verdi urbani, premio speciale “La Città Resiliente”, oltre al premio speciale “La Città per il Verde”-weTree.

Nella lista dei premiati ci sono Bellinzago Novarese, Boves, Busto Arsizio, Cagliari, Calvenzano, Cava De’ Tirreni, Cesano Maderno,

Fondazione A. E. Cerigno Zegna Impresa Sociale, Grugliasco, Imola, L’Aquila, Liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella, Lucca, Montemurlo, Olgiate Comasco, Padova, Pieve Torina, Pineto, Pisa, San Severino Marche.

Nel corso della cerimonia di consegna del Premio saranno resi noti, fra i comuni e gli enti premiati, i vincitori, i segnalati e i menzionati con riferimento alle quattro sezioni e alle sei categorie. Inoltre sarà comunicato il nome della figura femminile a cui è stato assegnato il Premio speciale “La Città per il Verde – weTree”. La cerimonia di consegna del Premio avrà luogo venerdì 21 febbraio 2025 presso l’importante fiera professionale del florovivaismo, del garden e del paesaggio Myplant & Garden di Milano.

“La Città per il Verde” ha come partner istituzionali la fiera professionale Myplant & Garden, l’associazione Touring club italiano e l’associazione weTree. È patrocinato da: ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Anci, Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), Conaf (Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali), Odaf (ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano) e Cic (Consorzio italiano compostatori).

