Primo piano

SARONNO – Malgrado la notizia sia arrivata solo nel tardo pomeriggio l’arresto di un ricercato per tentato omicidio in Sicilia nella stazione di Saronno è stata la notizia più lette ieri su ilSaronno.

Quarant’anni dopo la storica nevicata del 1985, i saronnesi condividono ricordi di strade imbiancate e disagi, raccontando un evento che segnò profondamente la comunità.

Le acque del torrente Lura hanno assunto una strana colorazione rossa, destando preoccupazione tra i residenti. Sono in corso verifiche per individuare le cause di questo fenomeno.

Il Parlamento ha ricordato Piero Zucca, figura storica del territorio, con il cordoglio espresso dall’onorevole Pellicini. Un momento toccante per commemorare il suo impegno.

La crisi di maggioranza a Saronno si aggrava: il Partito Democratico e il sindaco Airoldi affrontano tensioni interne, con assenze significative durante una recente riunione. Botta e risposta tra Pd e De Marco sembra escludere un altro voto stampella.

Un incendio al campo volo ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le cause sono ancora oggetto di indagine, mentre le immagini mostrano i danni subiti dall’area.

