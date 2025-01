ilsaronno

SARONNO – Un nuovo modo per restare sempre aggiornati con le notizie de ilSaronno è ora disponibile: il canale WhatsApp, un servizio completamente gratuito che consente di ricevere ogni giorno notifiche con le principali notizie direttamente sull’app di messaggistica più utilizzata al mondo.

Da tempo, ilSaronno offre un servizio broadcast gratuito, grazie al quale i lettori iscritti ricevono messaggi contenenti le notizie principali della giornata. A questa opzione si è aggiunto il nuovo canale WhatsApp, uno strumento intuitivo e immediato per ricevere regolarmente link agli ultimi contenuti pubblicati sul sito.

Come iscriversi al canale WhatsApp de ilSaronno

Nella sezione Aggiornamenti (prima icona in basso a sinistra), sotto gli Stati, si trovano i Canali. Ecco i semplici passaggi per iscriversi:

Cliccare su questo link oppure, in alternativa, selezionare il simbolo + accanto alla scritta Canali. Cercare ilSaronno.it nel campo di ricerca. Entrare nel canale e cliccare su Iscriviti in alto a destra. Abilitare le notifiche selezionando l’icona della campanella in alto a destra.

Fatto! Una volta iscritti, potrete visualizzare gli ultimi messaggi inviati. Sebbene sia possibile reagire ai contenuti con emoticon, non è permesso inviare commenti.

Che fine fa il vecchio broadcast?

Il servizio broadcast tradizionale rimarrà attivo, così come il numero 3496068062, che potete salvare in rubrica per inviare segnalazioni, condividere foto, oppure segnalare eventi o problemi. Grazie al vostro contributo, ilSaronno continuerà a fornirvi un’informazione puntuale e tempestiva.

E Telegram?

Per chi preferisce Telegram, ilSaronno propone un servizio analogo, ancora più personalizzabile. L’app consente di ricevere le notizie con maggiore rapidità e senza vincoli: gli utenti possono iscriversi o disiscriversi in completa autonomia. Inoltre, sono disponibili diversi canali tematici, ciascuno contraddistinto da un colore.

L’offerta su Telegram è decisamente ricca e personalizzabile ci sono i canali generali ossia ilSaronno Breaking News, dedicato alle principali notizie di cronaca, e ilSaronno All News, che raccoglie tutte le pubblicazioni della testata. Tra i canali tematici IlSaronno Politica dedicato a tutto quanto succede, dalle dichiarazioni ai rumors nel mondo politico di Saronno.

A settembre hanno debuttato due canali sportivi tematici: Saronno Basket, per seguire tutte le notizie sulla Robur Basket e Saronno FBC per restare aggiornati sull’ Fbc Saronno.

E, novità di quest’anno, sono attivi i canali dedicati ai singoli paesi.

Come iscriversi

Se avete già Telegram installato su pc, smartphone o tablet cliccate su Open Channel per sottoscrivere il canale prescelto. Se non avete ancora Telegram cliccate su Get Telegram e si avvierà la procedura per installarlo. Se utilizzate il vostro smartphone o tablet per aggiungere uno dei nostri canali è sufficiente installare Telegram, scaricabile gratuitamente dallo store Android o Ios. Se già utilizzate Telegram cercare IlSaronno e poi aggiungete il canale che vi interessa cliccando sul più.

Con queste opzioni, ilSaronno conferma il suo impegno a rendere l’informazione accessibile e tempestiva per tutti i lettori, ovunque si trovino.

