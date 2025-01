Ceriano Laghetto

SARONNO- Siamo i ragazzi della classe 5^B della scuola “Don Antonio Rivolta” di Ceriano e siamo contenti di raccontarvi quanto ci è accaduto. La nostra insegnante, molto amante dei gatti, ci ha raccontato di aver saputo grazie all’articolo pubblicato sul giornale IlSaronno che il gattile chiedeva aiuto.

Mancavano cibo, sabbia e risorse utili a far vivere bene i felini presenti nel rifugio di via Novara.

Non ci abbiamo pensato due volte e, dal giorno stesso, abbiamo iniziato a raccogliere croccantini, scatolette e altre cose che mancavano ai volontari. Abbiamo sistemato uno scatolone in aula e ogni mattina qualcuno tra noi ci metteva dentro un po’ del cibo che avrebbe riempito le ciotole dei felini in difficoltà.

E’ stato fantastico per noi sapere che il nostro gesto avrebbe potuto aiutare DAVVERO i nostri amici a quattro zampe!

Speriamo che il nostro esempio possa essere imitato da altre scuole e anche da te che stai leggendo in questo momento. Noi abbiamo intenzione di continuare ad aiutare i nostri A…MICI!

Gli alunni di 5^B

Gaia, Sofia B., Martina, Alessandro, Luigi, Rebecca, Riccardo C., Giulia, Melissa, Huzaifa, Giuditta, Riccardo M., Lionel, Andrea, Sofia M., Giorgia, Alice, Daniele, Federico e maestra Elena