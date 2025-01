news

Il settore delle criptovalute è abituato alle novità, ma l’ICO di MIND of Pepe ($MIND) ha colto tutti di sorpresa con un debutto davvero esplosivo. In soli due giorni, la raccolta di capitali ha superato 1,3 milioni di dollari, traguardo festeggiato con post sulla sua pagina di X.

Ciò dimostra quanto possa essere potente la fusione di tecnologie innovative e cultura dei meme. Ma cos’è esattamente questa nuova meme coin a tema Pepe The Frog e perché sta attirando investimenti così massicci nella sua prevendita stellare? Scopriamolo insieme.

MIND of Pepe ($MIND): un agente AI rivoluzionario

MIND of Pepe è molto più di una semplice meme coin. Si presenta infatti come il primo agente AI ispirato ai meme Web3, il quale sfrutta tutto il potenziale dell’intelligenza artificiale e della blockchain per offrire vantaggi esclusivi ai possessori del token nativo $MIND. Operando in modo autonomo, si aggiorna continuamente, scovando i trend emergenti sui social media e fornendo informazioni esclusive ai possessori.

Partiamo dalla prima caratteristica. Le tendenze vengono individuate soprattutto nella community di X chiamata “Crypto Twitter“, ovviamente prima che diventino virali. L’obiettivo di MIND of Pepe è di offrire agli investitori un vantaggio strategico. Il suo account di X interagisce direttamente con il settore crypto, modellando le conversazioni, scoprendo le migliori opportunità e proponendo ai possessori di $MIND alpha call esclusive.

Oltre a individuare i trend, la meme coin influenza il mercato attivamente. Accedendo alle dApp (applicazioni decentralizzate) e al proprio portafoglio blockchain, è in grado di effettuare manovre per favorire i possessori di $MIND. Tra queste, la possibilità di lanciare token esclusivi e l’accesso privilegiato a nuovi progetti crypto prima che diventino di dominio pubblico.

Esperti e influencer sono già intervenuti su questo nuovo progetto. Jacob Crypto Bury si è chiesto in questo video sul suo canale YouTube se $MIND sarà in grado di trasformare 1.000 dollari in 10.000 quando verrà quotato su DEX o CEX.

L’ascesa delle criptovalute AI

MIND of Pepe va a inserirsi in un contesto di crescente interesse per le criptovalute legate all’intelligenza artificiale. Progetti come Virtuals Protocol ($VIRTUAL) e ai16z ($AI16Z) hanno registrato aumenti di prezzo impressionanti, rispettivamente del 35.000% e 12.362%. Cifre di tale portata dimostrano la grande fiducia istituzionale per il connubio tra AI e blockchain, evidenziato anche dai massicci investimenti delle società con capitale di rischio come Cadenza.

Inoltre, il settore delle crypto AI è in fermento: la sua capitalizzazione di mercato è aumentata dell’1,3% nelle ultime 24 ore, raggiungendo i 44 miliardi di dollari. Token come Render ($RENDR) e Bittensor ($BITTENSOR) sono aumentati di valore rispettivamente del 5,46% e del 7,39%, dimostrando che i progetti basati sull’intelligenza artificiale sono adesso al centro della scena nel settore. MIND of Pepe non poteva essere lanciato nel momento migliore.

Ricompense interessanti per gli early adopter

Uno dei motivi per cui gli investitori si sono affrettati ad acquistare i token $MIND è l’APY (rendimento percentuale annuo) per lo staking, attualmente del 1.265%, che inizialmente era intorno al 7.800%. Il calo notevole si spiega dall’esponenziale aumento dei token messi in stake. Quindi, meglio farlo adesso.

Per quanto riguarda la tokenomics del progetto, il 30% della fornitura totale di $MIND è destinato allo sviluppo del progetto, il 25% all’agente AI, il 20% al marketing, il 15% alle ricompense per lo staking e il 10% per la quotazione sugli exchange.

Per rassicurare gli investitori, l’infrastruttura tecnica di MIND of Pepe è stata sottoposta ad audit da parte di Coinsult e SolidProof, che non hanno rilevato alcuna falla negli smart contract. Tale solidità tecnica è un elemento di sicurezza in più, spesso carente in altri progetti crypto.

Come investire nella prevendita di MIND of Pepe

Chiunque si senta pronto a entrare a far parte ora della community di possessori di $MIND, può acquistare i token in modo semplice e veloce. Basta seguire i seguenti passi:

andare al sito web ufficiale del progetto e collegare il proprio portafoglio crypto, come ad esempio Best Wallet;

acquistare i token $MIND (prezzo attuale di 0,0031259 dollari) tramite $ETH, $USDT o carta di credito;

mettere in staking i token per ottenere reddito passivo.

Perché suggeriamo di usare il wallet rypto Best Wallet?

Perché oltre a essere uno dei migliori portafogli Web3 non-custodial, mette a disposizione dei suoi utenti approfondimenti di mercato esclusivi e aggiornamenti in tempo reale su MIND of Pepe.

Inoltre, permette di monitorare i token acquistati prima della fine della presale. L’app di Best Wallet è disponibile per il download sia nel sito web ufficiale di Best Wallet che negli store di Google Play o Apple App.

MIND of Pepe è un progetto all’avanguardia nel mercato crypto. Un agente AI che utilizza potenti strumenti tecnologici uniti alla divertente cultura dei meme: un connubio perfetto tra innovazione e nuove opportunità di investimento. Oltre a essere una meme coin, infatti, rappresenta anche la futura interconnessione tra AI e blockchain. Chi desidera seguire in tempo reale l’evolversi del progetto e della prevendita, può unirsi alla community presente sia su X che su Telegram.

