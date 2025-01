Lombardia

MILANO – Il presidente Attilio Fontana, ha disposto la sospensione della “campagna social” sulla sicurezza stradale, promossa dalla Direzione generale sicurezza di Regione Lombardia.

“Sia chiaro un concetto, l’obiettivo non era in alcun modo colpevolizzare i pedoni – si legge in una nota della Regione – ma, quello di fornire a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione stradale, consigli utili per prevenire incidenti”. “Infatti erano previsti – prosegue la nota – anche altri messaggi, destinati agli automobilisti, motociclisti e ciclisti. In ogni caso considerati alcuni passaggi “fuorvianti”, che hanno generato polemiche, il presidente Fontana ha deciso di rivedere parte dei contenuti”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha sospeso la campagna social sulla sicurezza stradale, per evitare messaggio fuorvianti)

17012025