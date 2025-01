Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del comune di Saronno relativo al centro per la famiglia che sorgerà al Matteotti.

È operativo da dicembre il “centro per la famiglia”, un progetto nato per rispondere ai bisogni delle famiglie in un luogo dedicato al sostegno e alla crescita della nostra comunità. Il centro, situato temporaneamente in via San Giacomo 6/8 a Saronno e che troverà la sua collocazione definitiva al piano terra dell’edificio denominato X2 di via Amendola al Matteotti, nasce da una coprogettazione coordinata dai sei comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale di Saronno (Caronno, Cislago Gerenzano, Origgio Saronno e Uboldo) con la partecipazione della cooperativa “il Granello”, della fondazione Profumo di Betania Onlus e del Villaggio Sos.

Il Centro per la Famiglia, aperto il martedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12, nasce con l’obiettivo di offrire servizi e risorse per le famiglie di ogni tipo e composizione, promuovendo il benessere, il dialogo e l’inclusione sociale. Ad accogliere i cittadini ci saranno professionisti esperti nel supporto alle famiglie: educatori, pedagogisti, psicologi, psicoterapeuti e assistenti sociali, pronti ad offrire un

aiuto completo e su misura per ogni esigenza. Tra i principali servizi offerti ci sono quelli dello spazio informativo, supporto telefonico,

consulenza ai caregiver, mediazione familiare e sostegno alla genitorialità, lo spazio sibling (rivolto ai fratelli e sorelle di persone disabili), gli incontri di gruppo e di condivisione, i laboratori tematici, spazi dedicati a bambini e adolescenti per attività educative e ricreative.

“L’apertura del Centro rappresenta un importante passo avanti nella promozione di politiche familiari innovative e inclusive – sottolinea Ilaria Pagani, assessore alle Politiche sociali e presidente dell’assemblea dei sindaci dell’ambito territoriale di Saronno – Il

Centro per la Famiglia sarà un punto di riferimento per tutte le famiglie dell’ambito, offrendo supporto concreto e occasioni di confronto, in un’ottica di comunità e condivisione. Siamo orgogliosi di presentare un progetto che risponde alle esigenze reali dei cittadini”.