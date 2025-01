Città

SARONNO – Un murales che colori il “cuore” del Matteotti ricordando suor Annunciata Fumagalli benemerita saronnese scomparsa lo scorso 4 gennaio. Ad un anno dalla morte della della religiosa la comunità pastorale sta raccogliendo le adesioni per un progetto da sottoporre all’Amministrazione. Un progetto che sarà concretizzato al quartiere Matteotti ma che vuole coinvolgere l’intera città.

A presentarlo, sull’informazione parrocchiale, il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni: “Un murales nel ricordo di suor Annunciata Fumagalli, morta il 4 gennaio 2024. Si è pensato di realizzarlo su una parete del Centro di Aggregazione Giovanile comunale Tam Tam, che ha sede nel quartiere Matteotti”.

E’ stato condiviso anche il soggetto: una parete colorata con dettagli pieni di significato: “Come si può vedere nel progetto qui riportato, il dipinto rappresenterà il volto di Suor Annunciata con, sulla destra, il particolare di una grande mano, simbolo del fare, dell’agire. La mano potrebbe essere la sua – in quanto donna d’azione – ma anche la mano dello stesso Dio Padre, di cui Lei si è fatta tramite lungo le nostre strade, tra la gente, incontrando volti e mani di persone bisognose”.

Altrettanto significativo la location proposta per il murales ossia il centro di aggregazione giovanile Tam Tam: “Il luogo dove si vorrebbe collocare il murales è altamente significativo; fu proprio suor Annunciata, infatti, a volere fortemente il centro di Aggregazione per creare spazi protetti e curati, atti ad aiutare i ragazzi a trovare la propria via nella vita, lontano dalle strade “brutte”, in un luogo accogliente ed educante alla socialità”.

Non solo idee e colori la comunità pastorale è già mobilitata: “Chi volesse sottoscrivere questa richiesta all’Amministrazione comunale può farlo, passando nelle segreterie e nelle sacrestie delle parrocchie”.

