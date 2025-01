news

Soneium rappresenta la nuova frontiera tecnologica di Sony, una blockchain layer-2 costruita sulla base di OP Stack, un framework sviluppato dalla Optimism Foundation. Questo sistema è progettato per semplificare le interazioni nel Web3, rendendo le funzionalità blockchain più accessibili e immediate per gli utenti. Integrata con la Fan Marketing Platform di Sony, Soneium consente agli utenti di accedere a contenuti esclusivi tramite Non-Fungible Token (NFT). Inoltre, la piattaforma offre strumenti come Soneium Spark, pensati per supportare creator, sviluppatori e appassionati, creando un ecosistema innovativo e coinvolgente.

Collaborazioni strategiche: il coinvolgimento delle divisioni di intrattenimento

Una delle peculiarità di Soneium è la sinergia con le principali divisioni di Sony, tra cui Sony Pictures, Sony Music e Sony Music Publishing. Questa sinergia fa in modo che grazie agli NFT è possibile accedere a contenuti esclusivi su piattaforme come Amazon Prime Video, favorendo un maggiore engagement.

Questa strategia punta a trasformare il rapporto tra brand e pubblico, rendendo i contenuti digitali più interattivi e personalizzati. Questa innovativa integrazione tra blockchain e intrattenimento promette di rivoluzionare il modo in cui i fan vivono le loro passioni.

Il lancio tra elogi e critiche

Nonostante le alte aspettative, il lancio di Soneium non è stato privo di polemiche. Mentre alcuni utenti hanno elogiato il potenziale della piattaforma, altri hanno espresso preoccupazioni riguardo alla presenza di una “blacklist” di indirizzi.

Questa lista include contratti considerati in violazione delle politiche di Soneium, in particolare quelle legate alla proprietà intellettuale. Sulla base di ciò, un utente della piattaforma X ha denunciato pubblicamente che fino a 100.000 dollari in Ether sarebbero stati “rubati” a causa del congelamento di contratti, scatenando un acceso dibattito sulla trasparenza della piattaforma.

Sony’s new Ethereum L2 is actively blacklisting memecoins they don’t like, instantly nuking everyone’s position to 0 what makes you think that other centralized L2s won’t do the same if push comes to shove? don’t take your freedoms for granted — alon (@a1lon9) January 14, 2025

La posizione di Sony

Il direttore di Soneium, Sota Watanabe, ha risposto alle critiche spiegando che le restrizioni hanno riguardato soltanto due contratti specifici accusati di violazioni della proprietà intellettuale. Watanabe ha sottolineato che non è stato congelato alcun fondo e che le blacklist limitano solo le interazioni RPC con i contratti segnalati.

“Le nostre azioni sono mirate e non invasive, volte a proteggere i diritti dei creatori”, ha dichiarato. Inoltre, ha garantito che gli sviluppatori interessati possono appellarsi alle decisioni e che il team sta già collaborando per risolvere le controversie. “Se i contratti rispetteranno le nostre policy, saranno rimossi dalla blacklist”, ha aggiunto.

Un obiettivo ambizioso: coinvolgere miliardi di persone

Sony mira a rendere la blockchain accessibile agli utenti comuni, superando le barriere tecniche che spesso limitano l’adozione di queste tecnologie.

Watanabe ha evidenziato che l’esperienza utente è al centro della visione di Soneium, con l’intento di coinvolgere miliardi di persone nel Web3, e proprio sulla base di questo la piattaforma è stata sviluppata anche per offrire soluzioni per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, facilitando al contempo la condivisione dei ricavi tra creator e fan.

Questo approccio mira a creare un ecosistema in cui tutti (dai brand agli utenti finali), possano trarre vantaggio dalla tecnologia blockchain.

.@soneium rugged users >$100k in ETH on launch day I’ve never seen anything like it Want to be a permissioned chain? fine. Instead of whitelisting developers, they chose to instead freeze contracts (effectively rugging users) Amazing launch! pic.twitter.com/OYWEb7Wiwg — Kawz (@0xKawz) January 14, 2025

Secondo Watanabe, Soneium rappresenta il prossimo capitolo del Web3, un passo verso un Internet aperto e senza confini. L’obiettivo è quello di connettere persone con valori diversi, abbattendo le barriere culturali e creando nuove opportunità di collaborazione a livello globale.

