TRADATE – La Pro Loco di Tradate, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizza il tradizionale falò in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate. L’evento si terrà domenica 19 gennaio in piazza Mercato e promette una giornata ricca di tradizione, spiritualità e divertimento per tutta la famiglia.

Programma della giornata:

: Benedizione e distribuzione del pane benedetto. Ore 17.30: Accensione del falò di Sant’Antonio.

Durante il pomeriggio sono previsti intrattenimenti per bambini e famiglie, rendendo l’evento un’occasione speciale per trascorrere del tempo insieme, riscoprendo così le suggestioni delle tradizioni locali.

(foto archivio: un grande falò nella zona)

