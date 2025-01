Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Auto rubata a Caronno Pertusella, appello della proprietaria per ritrovarla: “E’ vecchia e non ha alcun valore commerciale ma a me era molto utile!” dice la diretta interessata sui social.

Il veicolo è una Fiat 600, particolarmente riconoscibile perchè di colore azzurro con portellone blu. E’ scomparsa nel nulla dopo essere stata posteggiata in una via cittadina, la scorsa notte. Il fatto si è verificato in vicolo Sant’Antonio Abate. E’ stata presentata denuncia ai carabinieri e sono in corso le ricerche: una ipotesi è che si sia trattato di un furto d’uso, ovvero che sia stata presa da qualcuno che l’ha utilizzata per spostarsi e potrebbe essere stata quindi abbandonata.

(foto: un particolare della utilitaria che è stata rubata durante la notte a Caronno Pertusella)

18012025