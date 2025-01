Basket

SARONNO – I giocatori dell’Az Robur Saronno sono in viaggio per Agrigento, dove domani incontreranno i biancoazzurri siciliani al PalaMoncada per la 22esima giornata del campionato di basket Serie B Nazionale Old Wild West.

Dopo le due recenti sconfitte casalinghe (giovedì scorso contro Omegna), la squadra di coach Stefano Gambaro vola in Sicilia per riprendere la corsa salvezza. Le difficoltà che presenterà la formazione allenata da coach Daniele Quilici sono ben note: c’è tanta esperienza, soprattutto in elementi come Chiarastella e Morici, oltre all’esplosività di Piccone e Scarponi ed alla presenza di Martini. L’arrivo del playmaker Romeo poi ha dato quella spinta in più e recentemente la Moncada ha colto vittorie pesanti e importanti per una possibile rimonta playoff. Per l’Az Pneumatica un’altra tostissima battaglia oltre mare. L’obiettivo è quello di sempre, giocarsela fino in fondo e tornare a casa con un foglietto rosa tra la documentazione.

