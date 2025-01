LAINATE – “Dopo la partenza col botto torniamo in campo per l’anticipo serale di questa settimana contro il Mascagni”. Così i dirigenti della Frazione calcistica Dal Pozzo, che si preparano alla sfida di campionato, nel girone R di Seconda categoria.

Per l’occasione, annunciano, “ce la giocheremo non sul nostro campo abituale di Uboldo ma saremo ospiti in quel di Lainate”. Fischio d’inizio alle 20.30, al centro sportivo comunale di via Cagnola 2 a Lainate, i tifosi gialloverdi si sono già mobilitati per essere presenti anche a questa “trasferta”.