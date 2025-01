Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Il big match che domenica 19 gennaio caratterizzerà la seconda giornata del girone di ritorno di Eccellenza Lombardia è Caronnese-Ardor Lazzate, uno scontro diretto molto importante ai fini della parte più alta della classifica del girone A.

Dopo il pareggio della scorsa settimana per 0-0 con la Vergiatese, la Caronnese torna in campo domenica alle 14.30 allo stadio comunale di Caronno Pertusella in cerca di tre punti importanti per raggiungere la vetta della classifica, attualmente distante due lunghezze, contro un avversario ostico che al momento si ritrova al sesto posto del girone con 36 punti contro i 40 della squadra rossoblu.

Ecco i convocati del tecnico rossoblu Ferri:

Portieri: Mattia Paloschi, Gabriele Vergani.

Difensori: Andrea Galletti, Niccolò Battistella, Alberto Sorrentino, Flavio Dilernia, Jacopo Lofoco, Gabriele Napoli.

Centrocampisti: Paolo Cerreto, Matteo Cannizzaro, Francesco Paltrinieri, Manuel Savino, Manuel Oliviero, Luca Malvestio, Urban Zibert, Daniele Tondi.

Attaccanti: Federico Corno, Abdou Doumbia, Nicolò Colombo, Davide Romeo.

(foto da archivio)