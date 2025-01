Città

SARONNO – Si terrà domenica 19 gennaio la Festa della Pace, organizzata dall’Azione Cattolica Ambrosiana per le zone 4 e 2, con un ricco programma pensato per coinvolgere tutte le età. L’evento avrà luogo tra il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli e l’oratorio di via Legnani, 1.

La giornata inizierà alle 9,30 con il ritrovo presso il Santuario, seguito alle 10 dalla celebrazione della messa. Successivamente, alle 11, è prevista la tradizionale Marcia della Pace, che condurrà i partecipanti verso l’oratorio di via Legnani, dove si proseguirà con il pranzo, servito alle 12,30. Un piatto caldo preparato in oratorio sarà accompagnato da un secondo e un dolce in condivisione.

Il pomeriggio, a partire dalle 14,30, offrirà due momenti distinti per grandi e piccoli. I ragazzi saranno coinvolti in giochi e attività, pensati per riflettere sul tema del pellegrinaggio di speranza all’inizio del giubileo. Gli adulti, invece, avranno l’opportunità di ascoltare testimonianze significative grazie al progetto “AC Ambrosiana a Betlemme.” Interverranno Alberto Melzi e suor Luisa, portando le loro esperienze di pace e speranza.

La giornata si concluderà con un momento di preghiera alle 16,15.

Per informazioni e adesioni, è possibile contattare i referenti: Chiara al 328 081 2881 per la zona 4, Verena al 347 226 6935 per la zona 2, e Stefania al 347 944 9448 per gli adulti

