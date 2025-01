Città

SARONNO – Poche parole ma in grado di mettere il confronto politica in una nuova dimensione. Forza Italia rispedisce al mittente l’affondo del Partito Democratico contro il consigliere comunale Agostino De Marco. Lo fa con una mini lettera aperta che non può che partire dalla crisi di maggioranza e da una forte rivendicazione: Fi è nel centrodestra e quindi contrario a questa coalizione e al bilancio previsionale.

“Caro Pd, come ha dichiarato il consigliere De Marco, in occasione del bilancio voterà secondo le indicazioni politiche di Forza Italia indicate dal delegato comunale e dal segretario provinciale che, come già detto in precedenza, sono chiare: contrari all’approvazione del bilancio previsionale e fermamente nel centrodestra. Chi ha un grosso problema è Augusto Airoldi, ormai sindaco sulla carta, che in questi anni ha visto sempre più sgretolarsi l’ampia maggioranza di consiglieri a suo favore”.

Ma Forza Italia non si limita a togliersi i sassolini dalle scarpe e intenzionata ad essere protagonista della vita politica rilancia: “Nonostante le difficoltà interne della maggioranza, è doveroso nei confronti dei saronnesi convocare il prossimo consiglio comunale sul bilancio preventivo, documento principe dell’amministrazione, in tempo utile per convocare le eventuali elezioni anticipate nel corso di quest’anno, pur tenendo presente l’importanza di opportunità come l’ex Isotta Fraschini per la città”.

E proprio sul futuro dell’area dismessa gli azzurri rilanciano: “A tal proposito, invito i promotori del progetto ad un incontro con Forza Italia perché ritengo che un progetto di tale importanza, caratterizzerà i prossimi decenni della Città di Saronno”.

