GERENZANO – Il centro anziani di via Berra 34 non perde occasione per animare la vita dei suoi soci pensionati con un appuntamento all’insegna della convivialità e della tradizione. Sabato 25 gennaio, a partire dalle 20.30, si terrà una cena speciale dal titolo “Polenta e bruscitt“, dedicata ai piatti tipici della cucina lombarda.

La serata rappresenta anche un momento per apprezzare i recenti lavori di manutenzione straordinaria effettuati dal comune, che hanno riportato alla piena funzionalità la sede del centro anziani dopo le pesanti grandinate che l’avevano danneggiata nel luglio 2023.

A rendere ancora più piacevole la cena ci penserà Antonio D’Amico, che animerà l’evento con musica e karaoke. Per chi non potesse partecipare in sede, è prevista anche la possibilità di usufruire del servizio d’asporto, così da non rinunciare al gusto della tradizione.

Le prenotazioni sono aperte fino a sabato 18 gennaio. Per assicurarsi un posto, è possibile recarsi direttamente al centro anziani o contattare il numero 029688731.

(foto d’archivio)

