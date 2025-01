Cogliate

COGLIATE – Dopo il fumo e le fiamme, la solidarietà. L’incendio che mercoledì ha divorato 4 hangar e una mezza dozzina di mezzi al campo volo di Cogliate ha distrutto l’officina di Antonio, da anni punto di riferimento per gli appassionati di aviazione e i piloti dell’aviosuperficie. Il rogo, che ha devastato la struttura il 15 gennaio, ha cancellato anni di lavoro, passione e impegno. “In pochi minuti, ciò che Antonio aveva costruito nel tempo è stato ridotto in cenere. La sua officina, la sua seconda casa, è andata perduta”.

Per dare una speranza di rinascita, è partita una raccolta fondi con l’obiettivo di raccogliere 30.000 euro, un traguardo che permetterebbe a Antonio di ripartire e tornare a offrire il suo servizio a chi ama il volo e l’aviazione. Al momento sono stati raccolti già 22.645 euro, grazie alla generosità di 134 donatori.

L’iniziativa è stata accolta con grande affetto e solidarietà. “Antonio ha perso il lavoro di una vita, la sua seconda casa, ha perso tutto! Chiediamo il vostro aiuto per far ripartire al più presto e tenere in vita il suo lavoro e la sua passione,” si legge nell’appello lanciato dagli organizzatori della raccolta.

Con il 75% dell’obiettivo già raggiunto e 88 giorni ancora a disposizione, la raccolta ha suscitato un grande entusiasmo. “Ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza per ricostruire non solo una officina, ma anche una vita e una passione che sembravano perse”

Chi desidera partecipare può farlo tramite la piattaforma online dedicata alla raccolta fondi.

