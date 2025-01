news

La corsa per diventare il principale hub per gli asset digitali nella regione Asia-Pacifico sta per raggiungere il suo apice e la Thailandia sta lasciando il segno. Con i piani di quotazione degli ETF Bitcoin spot e l’espansione delle iniziative sulle stablecoin, il Paese si sta posizionando per sfidare i suoi concorrenti regionali.

Diamo un’occhiata ravvicinata agli interessanti sviluppi che potrebbero cambiare il corso delle criptovalute nello scacchiere del Sud-est asiatico.

La Thailandia spinge verso gli ETF spot su Bitcoin

Recenti notizie riportano che la Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia si sta preparando ad approvare la quotazione degli ETF spot su Bitcoin nelle borse locali.

Il segretario generale della SEC thailandese, Pornanong Budsaratragoon, ha confermato che l’autorità di regolamentazione sta pianificando importanti cambiamenti nel settore delle criptovalute del Paese.

Se attuati, questi cambiamenti consentiranno a privati e istituzioni di investire direttamente negli ETF Bitcoin spot locali, a differenza della situazione attuale in cui è consentita solo un’esposizione indiretta attraverso gli ETF esteri.

Sfidare le potenze asiatiche delle criptovalute

La decisione della Thailandia rientra nel suo sforzo complessivo di competere con altri hub finanziari crypto-friendly, come Singapore e Hong Kong.

Entrambe le città hanno già introdotto diverse politiche a favore delle criptovalute per sostenere la crescita del settore. L’ETF Bitcoin spot e le iniziative stablecoin della Thailandia mirano a sfidare il dominio di queste due potenze finanziarie e ad affermarsi come hub crittografico leader nella regione Asia-Pacifico.

I rapporti suggeriscono che l’autorità di regolamentazione della Thailandia sta anche valutando politiche che proteggano gli investitori e promuovano al contempo l’utilizzo delle criptovalute.

Inoltre, la Thailandia potrebbe consentire alle società di emettere stablecoin sostenute da obbligazioni, un passo che potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione del Paese nello spazio globale delle criptovalute.

Il settore turistico beneficerà dell’adozione delle criptovalute

La Thailandia è una delle principali destinazioni turistiche dell’Asia e accoglie ogni anno circa 28 milioni di turisti. Gli esperti ritengono che le politiche del Paese in materia di criptovalute potrebbero giovare anche al suo settore turistico, e Phuket potrebbe fungere da terreno di prova per le transazioni in Bitcoin nel turismo.

Questo potrebbe aiutare a integrare le criptovalute nelle transazioni quotidiane, sia dei turisti che delle imprese locali.

Tendenze del mercato delle criptovalute in Thailandia

Attualmente, circa 270.000 account di trading di criptovalute attivi sono gestiti dalla Thailandia. I rapporti sottolineano che recentemente il Paese ha visto una forte crescita delle attività di trading di criptovalute, soprattutto dopo che Bitcoin ha raggiunto la pietra miliare dei 100.000 dollari.

Tuttavia, i dati indicano che il tasso di attività di trading di criptovalute nel Paese è di gran lunga inferiore ai picchi registrati nel periodo pre-2022.

In conclusione, gli sforzi della Thailandia per introdurre ETF sul Bitcoin e iniziative sulle stablecoin dimostrano la sua posizione progressista sull’adozione delle criptovalute. Con l’affinamento delle politiche e dei regolamenti, il Paese è ben posizionato per guidare l’innovazione, attrarre investitori globali e affermarsi come un forte hub per gli asset digitali nella regione Asia-Pacifico.

Best Wallet: l’app che intende rivoluzionare il concetto di software wallet

Se la Thailandia punta a diventare l’hub leader delle criptovalute nella regione Asia-Pacifico, il nuovo progetto Best Wallet (BEST) intende rivoluzionare il concetto di software wallet e diventare il leader del settore, superando colossi della concorrenza come MetaMask e Trust Wallet.

La piattaforma Best Wallet ha introdotto di recente delle modifiche alla sua app, migliorando sia la sicurezza sia l’esperienza utente rispetto ai wallet concorrenti.

L’app punta a diventare un vero e proprio ecosistema completo che include un exchange decentralizzato, una carta bancaria e una funzione esclusiva che garantisce l’accesso anticipato alle presale crypto più affidabili e di maggior successo.

Il cuore di questo nuovo ecosistema sarà il token nativo $BEST, che attualmente è disponibile in prevendita al prezzo unitario di 0,023625 dollari, ma che aumenterà ulteriormente tra circa quindici ore, al prossimo passaggio di fase.

La prevendita ha attirato l’attenzione di un gran numero di investitori, come testimoniano gli oltre 7,2 milioni di dollari raccolti finora. I titolari dei token BEST potranno accedere ai vantaggi offerti dall’app Best Wallet, inoltre avranno anche la possibilità di guadagnare un reddito passivo dallo staking.

