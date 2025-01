SARONNO – “Un ringraziamento ai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Saronno che nonostante un triage affollato e carico di urgenze hanno individuato l’emergenza e prontamente si sono adoperati per le mie cure”: a parlare Luciano Silighini Garagnani che l’altro giorno è stato nuovamente colpito da trombosi e ha dovuto ricorrere a cure mediche di emergenza.

Già ricoverato in terapia intensiva per la stessa malattia, il regista saronnese ora sta meglio e ha sentito di dover ringraziare la struttura di Saronno “troppo spesso accusata di inefficienza ma grazie anche all’intervento della fondazione di recente creata ho visto un netto miglioramento e sopratutto la voglia di ripartire”. Continua Silighini: “Lo stress è il peggior nemico della salute e in questo periodo non mi è certo mancato. Sentirsi dire che un altro attacco può esserti fatale non è certo bello ma sprona a pensare alle cose importanti della vita” conclude il regista che ora è stato preso in cura dallo staff del nosocomio cittadino.