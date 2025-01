Comasco

ROVELLO PORRO – Il teatro San Giuseppe di Rovello Porro ospiterà, domenica 19 gennaio, la commedia in dialetto “Quello Bonanima”, della compagnia Attori per Caso. Tratta da un testo di Ugo Palmerini e adattata in dialetto ambrosiano da Antonio Menichetti con il titolo “La Bonanima”, la regia dello spettacolo è affidata a Marco Biscella, che sarà anche tra gli interpreti principali. Insieme a lui, sul palco si alterneranno gli attori Carolina Rebosio, Maria Teresa Ostini, Aldo Terrieri, Marco Migliavacca, Valeria Donegani, Virgilio Grassi, Antonietta Cattaneo, Ivan Mularoni ed Eugenio Rosante.

La commedia ruota intorno a personaggi del mondo popolare, tra cui il protagonista Gaetano Tresoldi (Tanin) e figure come la moglie Adele, la figlia Lea e un caleidoscopio di amici, vicini e conoscenti che promettono situazioni esilaranti e colpi di scena.

L’appuntamento è fissato per le 15.30, con un ingresso a posto unico al costo di 10 euro. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Rovellese “Per un mercoledì diverso”, contribuendo così a una causa benefica.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351 6173964 tramite WhatsApp o visitare il sito ufficiale www.teatrorovello.it.

