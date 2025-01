Città

SARONNO – Si terrà oggi, sabato 18 gennaio alle 20.30, la tradizionale tombolata radiofonica con Radio Orizzonti, in occasione della festa di Sant’Antonio.

Come ogni anno, la radio locale organizza una tombolata con ricchi premi per cinquine, tombole e tombolini. Non mancano, poi, gli apprezzatissimi indovinelli per i più piccoli: ogni anno decine di bimbi chiamano la radio locale per dare la propria risposta e vincere buoni per le gelaterie della città, o giochi.

Le cartelle si possono prendere a Saronno dalla Merceria Linda, in vicolo Pozzetto, e nella segreteria della chiesa Prepositurale.

Per seguire la tombolata e giocare insieme, i cittadini saronnesi e del circondario possono sintonizzarsi sulla frequenza 88 MHz, o possono seguire sul sito internet la diretta streaming.

(foto archivio)

