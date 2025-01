Città

SARONNO – Spettacolo pirotecnico fuori programma la scorsa notte in centro a Saronno: a mezzanotte il cielo è stato illuminato da fuochi d’artificio, anche decisamente ben fatti, che non hanno mancato di richiamare molti cittadini alle finestre.

Una iniziativa “privata” di alcuni giovani, che nelle vie in quel orario quasi completamente deserte hanno “sparato” i fuochi d’artificio dall’area compresa fra piazzetta Portici e l’imbocco di via Padre Monti. Un fuori programma che ha dunque per qualche minuto “animato” la zona centrale in una nottata decisamente fredda e con la maggior parte dei locali già chiusi. Ma chi si trovava nel quartiere, magari proveniente dalla Festa di Sant’Antonio dove in serata c’era stato il tradizionale falò, si è potuto godere lo spettacolo.

