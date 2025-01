Cronaca

SARONNO – Intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca la scorsa notte all’1.40 alla stazione ferroviaria di Saronno sud in via San Carlo di Cascina Colombara, dove era segnalata la presenza di una persona in difficoltà.

I soccorritori hanno trovato un 41enne che stava male ed al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica: aveva insomma bevuto troppo. Il paziente è stato quindi trasportato con l’autolettiga all’ospedale saronnese, non in pericolo di vita.

Si tratta dell’ennesimo intervento dei mezzi di soccorsi, negli ultimi tempi, per casi di intossicazione etilica nelle zone delle due stazioni ferroviarie di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un precedente intervento dei mezzi di soccorso nell’area della piccola stazione ferroviaria di Saronno sud)

18012025