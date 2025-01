Città

SARONNO – Telecamere della Rai tv l’altro giorno in centro a Saronno per intervistare un volto noto ai saronnesi. “A Saronno spopola il calzolaio social”, titola la Rai di Tgr Lombardia sul proprio sito, dove c’è il servizio dedicato a Max Maiorino, il calzolaio dei vip (e non solo, perchè a lui si rivolgono abitualmente tanti saronnesi), con negozio in via Cavour.

La Rai ha ricordato che Maiorino ha ricevuto molti riconoscimenti per il proprio lavoro e fra essi la Ciocchina, la benemerenza civica di Saronno, la sua città. Max non è solo un artigiano che sa fare bene il suo lavoro ma anche una celebrità sui social ed in particolare su Instagram: nella sua bottega c’è anche lo spazio per un piccolo “studio” dove realizzare i video che poi pubblica sui social, con celebrità internazionale, riceve ordini anche dall’America.

“Mio nonno era calzolaio a Saronno trent’anni fa. Io da piccolo volevo fare…il calciatore, poi mi sono appassionato. Sistemare o creare scape su misura stimola la mia creatività” ha ricordato Maiorino.

(foto: Maiorino intervistato dalla Rai tv)

18012025