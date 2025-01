CASTIGLIONE OLONA – Tanto il materiale raccolto a Castiglione Olona a favore della comunità “Il Pezzettino” di Varese, un’organizzazione che si impegna a offrire luoghi sicuri, continuità e resilienza a bambini che hanno vissuto situazioni difficili.

I piccoli ospiti trovano un ambiente sicuro e accogliente, dove possono vivere esperienze positive, ricostruire la fiducia e superare le difficoltà legate ai traumi del passato. La comunità ha fornito indicazioni sui materiali più necessari. Grazie alla collaborazione dell’sssociazione Genitori in Branda, del Gruppo Alpini, della Protezione civile Castiglione Olona e dei cittadini castiglionesi sono stati raccolti articoli essenziali per l’igiene, materiale scolastico come pennarelli, matite e quaderni, oltre a giochi donati con il contributo del Lions club Tradate Seprio. In futuro, fanno sapere dal Comune, “saranno organizzati nuovi momenti per continuare a sostenere questi bambini, migliorando la loro esperienza all’interno della comunità. Un ringraziamento speciale a Daniela Cosco, che ha illustrato l’importanza delle attività svolte da educatori e volontari per offrire ai bambini nuove prospettive di speranza e crescita personale. Un grazie di cuore a tutte le associazioni, ai volontari e alla comunità castiglionese per la generosità dimostrata”.