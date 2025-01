news

Il token di Ripple ha trascorso la maggior parte del 2024 con un andamento piuttosto piatto, ma il più ampio rally di mercato, iniziato a novembre, ha spinto XRP a un guadagno del 233% alla fine dell’anno scorso.

Dall’inizio del 2025 i prezzi sono aumentati ancora. Negli ultimi sette giorni, l’aumento è stato del 21,72% e, al momento della stesura dell’articolo, XRP era scambiato a 2,82 dollari. Nell’arco degli ultimi dodici mesi, XRP ha registrato un guadagno del 389,33%.

Grafico del prezzo di XRP da un anno all’altro (YTD) – Fonte: CoinMarketCap.

Al di là del suo fascino come investimento speculativo, l’utilità di XRP come soluzione di pagamento transfrontaliero ha contribuito a renderla la terza criptovaluta al mondo in termini di capitalizzazione di mercato, che attualmente ammonta a circa 163 miliardi di dollari.

Sebbene l’utilità svolga un ruolo nel determinare il prezzo di una criptovaluta, misurare l’effetto esatto è un’impresa ardua. Per fortuna, le leggi della domanda e dell’offerta si applicano ancora alle criptovalute e l’interazione di questi due fattori, spesso definita “tokenomics”, fornisce un livello di comprensione molto migliore di come l’azione dei prezzi potrebbe svilupparsi in futuro.

La massima capitalizzazione di mercato di XRP, che al momento della stesura dell’articolo era pari a circa 161,94 miliardi di dollari, è stata raggiunta il 15 gennaio 2025 – segnando la prima volta che l’asset digitale ha superato il picco di mercato del 6 gennaio 2018, pari a 131,65 miliardi di dollari. Al momento del picco precedente, circolavano solo 38,72 miliardi di XRP, con un prezzo massimo storico (ATH) di 3,40 dollari.

Grafico a 1 anno della capitalizzazione di mercato di XRP – Fonte: CoinMarketCap.

Attualmente, l’offerta circolante di XRP ammonta a 57,49 miliardi di token: ecco come il programma di deposito a garanzia di Ripple Labs potrebbe influire sul prezzo di XRP in futuro.

Il sistema di deposito a garanzia di Ripple Labs e l’inflazione di XRP

Attualmente, circa 42,51 miliardi di XRP devono ancora essere sbloccati. Ripple Labs sblocca 1 miliardo di XRP ogni mese, ma può decidere di bloccare nuovamente qualsiasi importo ai fini di un futuro deposito a garanzia.

In effetti, Ripple Labs ha fatto esattamente questo con la maggior parte della fornitura sbloccata in molte occasioni, l’ultima delle quali a gennaio, quando ha deciso di bloccare nuovamente 700 milioni di unità e di scaricare i restanti 300 milioni.

Nel peggiore dei casi, supponendo che Ripple decida di non ri-sbloccare alcuna quantità di XRP in futuro, secondo il programma di deposito a garanzia ci vorrebbero circa tre anni e mezzo per sbloccare il resto della fornitura del token.

Ciò comporterebbe un’inflazione annuale del 20,87% nel primo anno, seguita da un’inflazione annuale del 17,27%, 14,73% e 6,96% negli anni successivi.

Una volta terminato, l’intera offerta verrebbe sbloccata, con il risultato di un market cap completamente diluito di 257 miliardi di dollari, considerando i prezzi attuali. Questo aumento dell’offerta porterebbe i prezzi di XRP a scendere a 1,55 dollari, pari a una perdita del 39,75% rispetto al prezzo attuale dell’asset.

Una nuova criptovaluta ad alto potenziale sta per raggiungere il mercato

Al momento della stesura dell’articolo, XRP occupa il secondo posto nella classifica delle criptovalute più performanti degli ultimi sette giorni. Il token di Ripple si è comportato bene nell’ultimo anno e il recente rally ha ripagato molti investitori della lunga attesa durante la controversia tra Ripple e la SEC.

Molti trader, però, stanno tenendo d’occhio anche un altro token di utilità che si trova ancora in prevendita: $BEST, la criptovaluta nativa del progetto Best Wallet.

Acquistando adesso il token BEST si può accedere ai benefici offerti dall’app di crypto wallet Best Wallet, tra cui vantaggi esclusivi con vari operatori partner, sconti su diversi servizi presenti all’interno della piattaforma, basse commissioni, transazioni facilitate e la possibilità di guadagnare un reddito passivo dallo staking.

L’app di Best Wallet offre ai suoi utenti un ecosistema completo che include anche il Best DEX, un exchange decentralizzato nativo, la Best Card, una carta bancaria di prossima uscita, e l’esclusiva funzione Upcoming Tokens, un aggregatore che raccoglie e analizza le presale di criptovalute verificate più affidabili e ne consente l’accesso anticipato.

Al momento, il token BEST è disponibile al prezzo unitario di 0,023625 dollari, ma aumenterà ulteriormente al prossimo passaggio di fase.

VAI ALLA PRESALE DEL TOKEN BEST