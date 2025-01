Calcio

Il Gallarate mantiene la vetta della classifica con una sofferta vittoria in rimonta sull’OSL Garbagnate per 2-1 grazie ai gol di Lazar e Rossoni. Il Valceresio risponde con una prestazione straordinaria contro il Cantello Belfortese, imponendosi per 4-2 trascinata dalla doppietta di Cinieri. Successi importanti anche per il Tradate e la Folgore Legnano, che raggiungono quota 30 punti in classifica. Il Tradate supera il Marnate Gorla per 3-1 con De Roma e Guarino protagonisti, mentre la Folgore piega di misura il San Michele con la rete di Panozzo. Antoniana e Faloppiese regalano spettacolo in un match ricco di emozioni: finisce 3-2 per l’Antoniana con doppietta decisiva di D’Ascanio. Colpo esterno dell’Amici dello Sport, che batte 3-2 l’Arsaghese, mentre la France Sport conquista tre punti preziosi contro la Sommese vincendo 1-0. Infine, l’Union Gorla si impone con un netto 3-0 sull’Union Villa Cassano, consolidando il suo piazzamento nella parte alta della classifica.

Prima Categoria – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: D’Ascanio (A), Tonelli (A), D’Ascanio (A), Braga (F), Cosso (F)Reti: Grasso (Ar), Compagnone (Am), Macchi (Am), Macchi (Am)Reti: PanozzoReti: Murgia (O), Lazar (G), Rossoni (G)Reti: Ippolito (V), Bosio (V), Cinieri (V), Cinieri (V), Motta (C), Memaj (C)Reti: PivatoReti: De Roma (T), Guarino (T), Amato (M)Reti: Gomaa, Fusco, BosottiGallarate 46, Valceresio 35, Tradate 30, Folgore Legnano 30, Marnate Gorla 29, Union Gorla 29, Faloppiese Olgiate 27, Antoniana 25, Cantello Belfortese 24, OSL Garbagnate 24, Union Villa Cassano 20, France Sport 16, San Michele 12, Sommese 11, Arsaghese 11, Amici dello Sport 7.