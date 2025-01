Il campionato di Prima Categoria prosegue con risultati importanti che definiscono la classifica. SC United rimane in testa con 37 punti, ma Bovisio Masciago e Cassina Rizzardi, entrambi a 35, non mollano la presa. In uno degli incontri più attesi della giornata, Atletico Lomazzo e Bovisio Masciago si dividono la posta con un pareggio 1-1, con le reti di Fattizio e Davi. Altra gara spettacolare quella tra Menaggio e Montesolaro, terminata 2-2 grazie ai gol di Zanotta e Pereira, mentre il match tra Cassina Rizzardi e Giovanile Canzese ha visto una vittoria per i locali grazie a un autogoal. Luisago Portichetto ha dominato contro Monnet Xenia, vincendo 4-1, mentre Rovellasca ha avuto la meglio su Itala, con una vittoria 2-1. A pari merito, Ardisci e Maslianico e Gerenzanese hanno concluso a reti inviolate, mentre Cdg Veniano e Bulgaro non sono riusciti a trovare la via del gol. Prima Categoria – Girone B – Risultati, marcatori e classifica Ardisci e Maslianico-Bulgaro 0-0 Atletico Lomazzo-Bovisio Masciago 1-1 Reti: Fattizio (A), Davi (B) Menaggio-Montesolaro 2-2 Reti: Zanotta (M), Zanotta (M), Pereira (Mo), Occhionero (Mo) Cassina Rizzardi-Giovanile Canzese 1-0 Reti: Autogoal Cdg Veniano-Gerenzanese 0-0 Luisago Portichetto-Monnet Xenia 4-1 Reti: Franzoni (L), Conte (L), Cantaluppi (L), Simbaldi (L), Mandradoni (X) Rovellasca-Itala 2-1 Reti: Riolo (R), Riolo (R), Autogoal (I) Classifica: Bovisio Masciago 35, Cassina Rizzardi 35, SC United 37, Ardisci e Maslianico 33, Montesolaro 33, Rovellasca 28, Luisago Portichetto 28, Menaggio 27, Giovanile Canzese 23, Itala 22, Limbiate 20, Gerenzanese 16, Cdg Veniano 15, Bulgaro 14, Monnet Xenia 13, Atletico Lomazzo 4.