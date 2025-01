Calcio

LIMBIATE – E’ stato giocato come posticipo nel tardo pomeriggio domenicale match della 2′ giornata di ritorno in Prima categoria, girone B: Limbiate-Sc United 1-2. Partita disputata dalle 18, con temperatura in discesa. Per i limbiatesi ha segnato Tasca, per la squadra di Cesate hanno risposto Volpi e Bernello. Un risultato che consente allo United di restare primo in graduatoria, in perfetta solitudine.

Risultati

Ardisci-Bulgaro 0-0, Atletico Lomazzo-Bovisio Masciago 1-1, Menaggio-Montesolaro 2-2, Cassina Rizzardi-Canzese 1-0, Veniano-Gerenzanese 0-0, Portichetto Luisago-Monnet Xenia 4-1, Rovellasca 1910-Itala 2-1, Limbiate-Sc United 1-2.

Classifica

Sc United 37 punti, Bovisio Masciago e Cassina Rizzardi 35, Ardisci e Montesolaro 33, Rovellasca 1910 e Portichetto Luisago 28, Menaggio 27, Canzese 23, Itala 22, Limbiate 20, Gerenzanese 16, Veniano 15, Bulgaro 14, Monnet Xenia 13, Atletico Lomazzo 4.

