Sport

VAREDO – Dopo il prezioso successo contro il Giussano, la Cogliatese è ospite del Varedo, formazione ostica invischiata nella zona poco sopra i playout.

Partono meglio gli ospiti, Corona non riesce a finalizzare una buon’azione sviluppata sull’out di sinistra e a pochi metri da Peverelli calcia a lato. Non passa neanche un minuto e trova il vantaggio la Cogliatese al 18′, uno due sulla destra tra Ventrella e Borghi, palla dentro per Avella che addomestica e serve a rimorchio Cimnaghi che con l’esterno del collo destro piazza la biglia nell’angolino portando avanti i suoi. La squadra di Biemmi ha diverse chance per il raddoppio che però non arriva. Ci pensano così i padroni di casa a smuovere il tabellino al 40′, magistrale pennellata su punizione di Amoroso che toglie la ragnatela dall’incrocio e sigla il gol del pari.

Nella ripresa la Cogliatese viene graziata in avvio dai gialloblu che falliscono il bis, dopo un quarto d’ora i biancoazzurri non ricambiano la cortesia : corner respinto fuori, bordata al volo micidiale di Borghi, pallone che si stampa sulla traversa e poi sulla linea di porta, nella mischia il più lesto di tutti è Ferrario Ro. che deposita in rete da due passi. Cala l’intensità e sale il nervosismo, tanto agonismo nell’ultima mezz’ora. Al 75′ contatto molto dubbio in area biancoazzurra, l’arbitro non ci pensa due volte e assegna il penalty al Varedo : Gregorutti con freddezza batte Ortolan e pareggia tra le proteste degli ospiti. Nell’ultimo quarto d’ora le squadre stanche non riescono più ad incidere, finisce così in pareggio, 2-2 il risultato finale.

Piccolo stop della squadra di Biemmi che, complici anche moltissime defezioni causa infortuni, inciampa contro un’avversaria battuta all’andata. Ma si sa, nel girone di ritorno cambiano tante cose e ogni sfida diventa una battaglia. La Cogliatese riprende domenica prossima in casa contro la Celtica, altra formazione affamata di punti per risalire la china.

Varedo – Cogliatese : 2-2

Varedo : Peverelli, Bozzi, Amoroso, Andolina, Gagliardi, Dell’Orto, Spagnolo, Marcarini, Tessari F., Gregorutti, Busin. A disposizione : Volpe, Pessina, Tessari M., Martin, Cacciatore, Vaghi, Maccherone, Zannier, Nigretti. All. Franzoni

Cogliatese : Ortolan, Ventrella, Del Bianco, Muraca, Belotti, Chiari, Capici, Corona, Avella, Cimnaghi, Borghi. A disposizione : Borgonovo, Ferrario Ri., Zampieri, Cuzzolin, Ferrario Ro., Pascale G., Pascale K., Pivato. All. Biemmi

Marcatori : 18pt Cimnaghi (C), 40pt Amoroso (V), 14st Ferrario Ro. (C), 30st Gregorutti (V).

