Calcio

UBOLDO – Partita ricca di emozioni quella disputata oggi 19 gennaio dalla Pro Juventute nel centro sportivo parrocchiale di Uboldo dove, in occasione della diciassettesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese, ha ospitato l’attuale seconda in classifica Virtus Cantalupo.

A sbloccare lo stallo iniziale ci pensa la squadra ospite che si porta in vantaggio con il goal di Caprino su calcio di rigore concesso dal direttore di gara. Dopo lo 0-1, la Virtus Cantalupo ha l’occasione di raddoppiare le distanze con gli avversari ma l’estremo difensore di casa nega il raddoppio diverse volte con numerosi interventi miracolosi. La Pro Juve non si perde d’animo e con grande cattiveria riesce a ribaltare lo 0-1 prima con bomber Colombo e poi con Di Lio che fa concludere il match con il risultato di 2-1.

La Pro Juventute, dunque, conquista di carattere e cattiveria in rimonta tre punti non semplici grazie ai quali sale al settimo posto della classifica avvicinandosi alla zona play-off lontana al momento solo tre lunghezze di distanza. La Virtus Cantalupo rimedia, invece, una pesante sconfitta, la terza stagionale, a causa della quale si allontana dal primo posto occupato dalla Mocchetti, protagonista di una vittoria netta per 3-0 sull’Amor Sportiva.