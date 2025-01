Calcio

SAN VITTORE OLONA – Partita a senso unico quella disputata nel pomeriggio di oggi 19 dicembre tra Gs Mocchetti e Amor Sportiva valida per la diciassettesima giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese.

Il match si sblocca dopo 22 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, ruolo oggi affidato a Nicolò Carbonoli della sezione di Varese, con la rete di Lorenzo che porta in vantaggio i padroni di casa. Dopo solamente 6 minuti dal goal dell’1-0, la Mocchetti raddoppia il distacco con gli avversari con Cucco. La partita si chiude definitivamente al 93′, minuto in cui Lorenzo trova la doppietta personale mettendo a segno il pallone del 3-0.

L’Amor Sportiva torna, così, a casa con la sesta sconfitta stagionale a causa della quale resta nella parte bassa del girone al dodicesimo posto con 19 punti. Discorso opposto per la Mocchetti che conferma con l’ennesima ottima prestazione della stagione il primo posto in classifica allungando di ben tre punti sulla momentanea seconda in classifica Virtus Cantalupo visto il ko odierno per 2-1 con la Pro Juventute.

GS MOCCHETTI – ASD AMOR SPORTIVA 3-0

