CARONNO PERTUSELLA – Il derby tra Caronnese e Ardor Lazzate disputato nel primo pomeriggio di oggi 19 gennaio al comunale di Caronno Pertusella si è concluso con il risultato di 0-0 dopo 90 minuti durante i quali le due squadre si sono combattute in maniera equilibrata nei pochi spazi di gioco concessi.

La cronaca – Nel primo tempo la Caronnese prova a portarsi in fase offensiva con Malvestio che, dopo un bellissimo scambio con Colombo, si ritrova nelle vicinanze della porta non riuscendo, però, a tentare la conclusione vista una importante chiusura difensiva avversaria. Le azioni offensive più limpide sono quelle create dalla squadra ospite che cerca invano la rete del vantaggio prima con un pallonetto del bomber Giangaspero che finisce a lato di poco e poi con la conclusione dell’ex rossoblu Becerri che finisce facilmente tra le mani dell’estremo difensore di casa Paloschi. Nella ripresa non si registrano particolari azioni pericolose concrete se non una bellissima girata in acrobazia del rossoblu Romeo sul cross di Malvestio che, però, finisce fuori dallo specchio di porta.

Finisce, così, con il risultato di 0-0 una partita combattuta ed equilibrata in un’atmosfera calda e ricca di tensione sia in campo che sugli spalti del comunale di Caronno Pertusella colmo di tifosi caronnesi e ospiti. La Caronnese rimedia, dunque, il secondo pareggio consecutivo e lascia per strada due punti contro una squadra ostica allontanandosi, così, dalla vetta della classifica distante ora quattro lunghezze di distanza vista la vittoria odierna del Pavia in rimonta contro il Meda. L’Ardor, invece, resta poco fuori dalla zona play-off a quota 37 punti.

Su ilSaronno l’intervista all’allenatore della Caronnese, Michele Ferri.

Ed al tecnico ospite, Ferdinando Fedele.

Ed anche la cronaca play by play del match.

SC CARONNESE – AC ARDOR LAZZATE 0-0

Sc CARONNESE: Paloschi, Lofoco, Dilernia, Zibert, Galletti, Sorrentino, Malvestio, Savino, Colombo, Corno, Romeo. A disposizione: Vergani, Battistella, Cerreto, Napoli, Paltrinieri, Tondi, Oliviero, Cannizzaro, Doumbia. All: Ferri.

Ac ARDOR LAZZATE: De Toni, Guanziroli, D’Onofrio, Zefi, Gazo, Marioli, Becerri, Fogal, Giangaspero, Rapone, Caffi. A disposizione: Castelli, Pecchia, Rondina, Carugati, Mzoughi, Vincenzi, Natale, Spitaleri, Centofanti. All: Fedele.

(foto: sopra la Caronnese in campo oggi; sotto l’Ardor Lazzate)

19012025