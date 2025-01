Varesotto

VARESE – Oggi alle 10.30 i vigili del fuoco sono intervenuti sul territorio del comune di Comerio per un capriolo rimasto incastrato in una recinzione, gli operatori valutate le buone condizioni di salute dell’animale, hanno allargato le sbarre utilizzando un divaricatore idraulico.

Il capriolo non sentendosi piú intrappolato, si è definitivamente liberato ed è subito corso via, dirigendosi verso il bosco vicino; alla vicenda non è dunque mancato il lieto fine.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: il capriolo rimasto incastrato in una recinzione. Episodi di questo genere non sono così infrequenti, già in passato fra varesotto e comasco i vigili del fuoco erano stati chiamati ad interventi come quello odierno, per il salvataggio di animali intrappolati in recinzioni o cancellate)

19012025