TRADATE – Originario di San Fratello in Sicilia, il paese della famiglia di Bettino Craxi, ed ormai tradatese d’adozione, Salvatore Di Bartolo si è recato ad Hammamet per rendere omaggio allo statista, che è sepolto nella cittadina della Tunisia.

“In ricordo di un grande italiano. Viva Bettino” ha scritto sui social Di Bartolo, tra l’altro autore di un libro dedicato proprio alla figura di Craxi, Sigonella Hammamet L’affaire Craxi.

Con Stefania Craxi, qualche anno fa Di Bartolo aveva anche promosso a San Fratello il “Craxy day”: “L’iniziativa era stata da me proposta al senatore Stefania Craxi lo scorso 3 luglio in un incontro tenutosi nella sede romana della fondazione Craxi, e da lei accettata con entusiasmo ed orgoglio viste le origini sanfratellane dei bisnonni – ricorda Salvatore Di Bartolo – Subito dopo il parere positivo concesso dal sindaco Salvatore Sidoti Pinto e dagli amministratori ci siamo messi al lavoro per organizzare l’evento che ha previsto il conferimento della cittadinanza onoraria al senatore Craxi nella sala consiliare del Comune di San Fratello, ed interventi di vari ospiti”.

Il 19 gennaio ricorre il 25′ anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, avvenuta nel 2000 ad Hammamet, in Tunisia. Per commemorare l’ex presidente del Consiglio e leader del Partito socialista italiano, sono previste diverse iniziative sia in Italia che ad Hammamet. Ad Hammamet, la Fondazione Craxi organizza una serie di eventi dal 17 al 19 gennaio, tra cui una cerimonia commemorativa presso il cimitero cristiano dove Craxi è sepolto. Inoltre, verrà inaugurata una mostra fotografica intitolata “Craxi e l’Europa”, che ripercorre i momenti salienti del suo impegno politico a favore dell’integrazione europea.

