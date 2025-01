Calcio

La 19ª giornata del campionato ha regalato diverse emozioni e confermato le gerarchie in classifica. Il Pavia, sempre più leader, ha trionfato per 3-1 a Meda, con un’ottima prestazione di squadra, mentre il Mariano ha battuto l’Ispra 2-1, grazie ai gol di Mancosu e Fumagalli. L’FBC Saronno ha vinto 3-2 contro Robbio Libertas, dopo una prima frazione di gioco spettacolare, con i gol di De Vincenzi, Schingo e Pandini che ribaltano lo 0 a 2 iniziale. Sedriano e Solbiatese hanno chiuso sullo 0-0, così come Base 96 e Lentatese, senza riuscire a sbloccarsi. La Rhodense ha inflitto un pesante 3-1 alla Vergiatese, consolidando così il proprio posto nelle zone alte. Cinisello e Sestese hanno pareggiato 1-1, con un rigore di Manta per i padroni di casa e il gol di Bernasconi per gli ospiti. La giornata si è conclusa con un pareggio 1-1 tra Legnano e Casteggio, dove Santagostino e Bargiggia hanno risposto ai rispettivi gol.

Eccellenza – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 17′ pt Rig. Manta (C), 44′ st Bernasconi (S)Reti: 23′ pt Pavesi (R), 31′ pt Malltezi (R), 32′ pt Schingo (S), 42′ pt De Vincenzi, 26′ st Pandini (S)Reti: 6′ st Santagostino (L), 21′ st Bargiggia (C)Reti: Mancosu (M), Autogoal (I), Fumagalli (M)Reti: 9′ pt Gebbia (M), 20′ pt Poesio (P), 22′ pt Fognini (P), 17′ st Dugourd (P)Reti: 12′ pt Bonacina (R), 48′ pt Pedergnana (R), 15′ st Vara (V), 17′ st Urso (R)Pavia 44, Mariano 42, Solbiatese 41, Caronnese 40, Rhodense 40, Ardor Lazzate 37, FBC Saronno 31, Meda 22, Casteggio 21, Vergiatese 21, Sedriano 21, Cinisello 20, Lentatese 20, Sestese 19, Legnano 18, Ispra 18, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 7.