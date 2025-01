Groane

LAZZATE – La mattina del 12 gennaio, alle 11, si è tenuta in Casa Volta a Lazzate la cerimonia di chiusura della mostra “Il Presepe Vivente“, durante la quale l’associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini ha ricevuto in dono l’opera pittorica di una madonna col bambino, realizzata dallo street-artist Isidoro Chella (Gabo) che l’artista ha intitolato “In Nome della Madre“, prendendo spunto da un’opera di Erri de Luca che cita “In nome del padre inaugura il segno della croce. In nome della madre s’inaugura la vita“.

I curatori della mostra, Marco Zorza e Marcello Fiorentino, hanno voluto donare quest’opera proprio ad Ai.Bi. come riconoscimento dell’impegno a contrastare l’abbandono minorile in ogni sua forma. L’associazione è attiva anche sui territori di Lazzate, Misinto e Cogliate attraverso la sua cooperativa Aibc con una collaborazione col centro per la famiglia dei tre comuni – Family Point. Il progetto portato avanti da Aibc è finalizzato alla sensibilizzazione all’accoglienza affidataria e la formazione di nuove famiglie affidatarie.

Erano presenti alla cerimonia il presidente di Aibc Ermes Carretta, il sindaco di Lazzate Andrea Monti, l’assessore alla cultura Loredana Pizzi, l’assessore ai servizi sociali di Lazzate Giuseppe Zani, l’assessore alle politiche sociali di Misinto Antonina Fiorillo e la coordinatrice del Family Point Stefania Balzaretti, in rappresentanza del comune di Cogliate. Le amministrazioni ed il presidente di Aibcs hanno avuto modo di confrontarsi sui temi più urgenti che coinvolgono i minori ed hanno espresso il desiderio di rafforzare la collaborazione sul territorio.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti