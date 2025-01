Città

SOLARO – SARONNO – Nel ricordo di Martina Luoni, il Comune di Solaro sostiene e promuove la serata evento di beneficenza Leoni si nasce. Lo speciale spettacolo che andrà in scena il prossimo 8 febbraio al teatro Giuditta Pasta di Saronno è stato organizzato dai genitori Giulietta e Marco in collaborazione con lo Sporting Club Center di Solaro in memoria della giovanissima solarese venuta a mancare nel settembre del 2021 a causa di un cancro al colon.

L’obiettivo della serata è raccogliere fondi per sostenere due iniziative speciali: il progetto di psico-oncologia dell’ospedale Sacco di Milano che offre supporto psicologico specializzato ai pazienti oncologici ed ai loro familiari ed il progetto, promosso da La Prima Goccia Onlus, che mira a costruire un ambulatorio medico in Madagascar. Con il ricavato si punta a sostenere anche l’associazione I colori dell’anima.

A presentare la serata ci sarà Alessandro Bellotto e con lui moltissimi ospiti speciali, come Marilena Anzini e Ciwicè, Fabrizio Vendramin, il corpo di ballo dello Sporting Club Solaro, la Real Family, il Dea Dance Team, la Compagnia EleMENTI scenici, Lorenzo Pagani, Alice Lorenzi, Nicholas Sanvito e Cristina Valenti.

I biglietti sono in prevendita allo Sporting Club di via Varese 190 a Solaro, per informazioni è possibile contattare il numero 3405782171.

Per chi non potrà essere presente alla serata, ma intende comunque dare il proprio prezioso contributo, l’organizzazione mette a disposizione l’Iban IT25K3608105138252425352428. È sufficiente specificare nella causale “Donazione per la serata di beneficenza Leoni si nasce” per contribuire ai progetti selezioni dall’organizzazione.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti spiega: “Non posso che essere al fianco dei genitori di Martina e di tutti coloro che le hanno voluto bene. La sua storia commosse l’Italia, ricordo benissimo quel periodo e le chiacchierate che ebbi la fortuna di avere con lei. Con questo evento si vuole giustamente fare memoria della sua forza e del suo coraggio, ma anche delle sue passioni, la musica, il ballo e l’arte. Spero davvero che in tanti troveranno modo di partecipare alla serata, che sarà certamente emozionante, oltre che avere un particolare significato per sostenere progetti tanto importanti di ricerca e sostegno per i pazienti oncologici e non solo”

