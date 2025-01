Calcio

SARONNO – Un lutto che ha colpito il mondo dello sport, compreso quello saronnese, del giornalismo e della politica: è scomparso a 85 Leo Siegel, che nella vita era stato davvero impegnato in tanti ruoli compreso, per una stagione tanti tanti anni fa, in quello di allenatore del Fbc Saronno.

Allenatore molto quotato nel mondo del calcio locale, ma era stato anche fra i protagonisti della scalata della Pro Patria in serie C e pure, unendo allo sport la sua passione per la politica, tecnico della Nazionale della Padania; poi scrittore, giornalista e voce di Radio Padania, espertissimo anche di hockey su ghiaccio e soprattutto della Milano dell’hockey, e politico della Lega.

