Altre news

SARONNO – Oggi i cieli si presentano molto nuvolosi o coperti per l’intera giornata, con deboli piogge previste dal pomeriggio e un accumulo di 0.6 mm nelle prossime ore. Le temperature registrano una massima di 7°C e una minima di 3°C, mentre lo zero termico si attesta a 1485 metri. I venti sono deboli, provenienti da Nordovest al mattino e da Nord-Nordovest nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo è segnalata. Per approfondimenti, consulta 3BMeteo.

Una bassa pressione coinvolge l’intera regione, portando instabilità diffusa con deboli precipitazioni su gran parte del territorio. Le piogge sono più persistenti nelle aree pedemontane e prealpine, mentre sui rilievi orobici sono previste nevicate. I venti restano deboli dai quadranti settentrionali, e lo zero termico si mantiene intorno ai 1550 metri.

LAZZATE – Oggi i cieli sono molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, che si interromperanno temporaneamente nel pomeriggio. In serata sono attese nuove deboli precipitazioni, con un accumulo stimato di 1 mm nelle prossime ore. Le temperature oscilleranno tra una massima di 7°C e una minima di 5°C, con lo zero termico posizionato a 1510 metri. I venti saranno deboli al mattino da Ovest-Nordovest e diventeranno moderati nel pomeriggio, provenendo da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo è segnalata.

TRADATE – Oggi i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti per tutta la giornata, con deboli piogge attese dal pomeriggio, per un accumulo stimato di 2 mm. Le temperature raggiungeranno una massima di 7°C e una minima di 3°C, con lo zero termico posizionato a 1506 metri. I venti soffieranno deboli al mattino da Nordovest e resteranno deboli nel pomeriggio, provenendo da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo è segnalata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.