LAZZATE – L’altro ieri è stata la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali. Come ricorda Andrea Monti, sindaco di Lazzate, “il dialètt è la lingua dei nostri padri, dei nostri affetti, delle nostre radici. Non dobbiamo permettere che muoia, che scompaia o peggio che venga cancellato. Questa sera, tornando a casa, fate una bella ciciarada con i vostri figli. Non importa se avete paura di non saperlo, di non conoscerlo; parlatelo senza timori perché è dentro di voi”.

Per ricordare la Giornata del dialetto il sindaco Monti, esponente della Lega, ha lanciato anche un appello sui social, che ha raccolto molti consensi.

(foto: l’immagine realizzata da Andrea Monti e pubblicata sui social per promuovere l’invito ad utilizzare il dialetto)

