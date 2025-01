Città

SARONNO – VENEGONO SUPERIORE – Nuova sfida professionale per Antonio Borgo, che saluta il comando della polizia locale di Saronno per iniziare una nuova esperienza a Venegono Superiore. Borgo, 50 anni, è un agente di grande esperienza: in servizio nella polizia locale dal 1998, ha lavorato presso i comandi di Nova Milanese, Senago e Saronno dal 2003. Oltre alla lunga attività sul campo, ha collaborato con numerosi comuni e ha prestato servizio militare nei carabinieri. A Saronno, ricopre il ruolo di vicepresidente dell’Associazione nazionale carabinieri.

Dall’agente un ringraziamento a tutti coloro che han lavorato con lui in questi anni: “Un grande grazie a tutti i colleghi, al personale del Comune, della biblioteca, del Centro di Aggregazione Giovanile, dell’Informagiovani e del SIL per la collaborazione di questi anni. Ringrazio anche i colleghi con cui ho lavorato nel ruolo di Rsu e, in particolare, come Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori. Un pensiero speciale va al gruppo Cug, di cui ho avuto l’onore di essere vicepresidente”.

E non manca un saluto al comando di piazza Repubblica: “Un abbraccio a tutti i colleghi della polizia locale, che rimarranno per me una grande famiglia. Con i collaboratori ho condiviso momenti di grande impegno e soddisfazione, e tanti cittadini mi hanno salutato con affetto, dimostrando calore e vicinanza. Non dimenticherò questi anni”.

Il sindaco di Venegono Superiore, Fabiano Lorenzin, ha espresso soddisfazione per l’arrivo di Borgo, sottolineando che il suo contributo sarà importante per il comando locale. Il primo cittadino ha ricordato che, dopo mesi di collaborazione, Borgo ha scelto di rimanere al comando venegonese, accettando di entrare stabilmente nell’organico.

