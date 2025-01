Calcio

La 17ª giornata del campionato ha visto importanti risultati, con la Baranzatese che mantiene il primato, battendo il Ceriano Laghetto 2-1 grazie alle reti di Lillo e Stoica. Il Morazzone vince di misura contro il Luino, con Macchi che firma il gol decisivo al 49′ del secondo tempo. Il Besnatese conquista tre punti vitali, imponendosi 3-0 sull’Aurora Cantalupo con le reti di Cinotti, Deodato e Casamassima. Il Gavirate e l’Accademia BMV pareggiano 2-2, con i gol di Rondanini e Monolo per gli ospiti e Morbioli e Coltro per i padroni di casa. Sconfitta pesante per l’Olimpia Tresiana, battuta 4-1 dal Cob 91, con Arienti protagonista con una doppietta. Il Verbano vince 2-1 contro il Universal Solaro, mentre la Castanese cede 3-2 al Valle Olona. Infine, il Canegrate infligge una netta sconfitta all’Academy Uboldo, 4-1.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: 9′ pt Cinotti, 15′ pt Deodato, 46′ st CasamassimaReti: Lillo (B), Stoica (B), Riboldi (C)Reti: 37′ pt Rondanini (A), 7′ st Morbioli (G), 30′ st Coltro (G), 32′ st Monolo (A=Reti: 49′ st MacchiReti: 5′ pt Balconi (O), 33′ pt Arienti, 15′ st ArientiReti: 12′ pt Pedrazzini (V), 17′ st Pedrazzini (V), 49′ st Tartaglione (U)Reti: 21′ pt Ferrenti (V), 44′ pt Prevettoni (C), 2′ st Garbin (V), 11′ st Prevettoni (C), 13′ st Meriggi (V)Reti: Italia (C), Calò(C), Italia (C), Calò (C), Eboa (U)Baranzatese 44, Morazzone 39, Besnatese 33, Canegrate 30, Universal Solaro 30, Accademia BMV 29, Aurora Cantalupo 23, Cob 91 20, Olimpia Tresiana 20, Valle Olona 17, Castanese 17, Ceriano Laghetto 16, Luino 16, Gavirate 15, Verbano 13, Academy Uboldo 11.