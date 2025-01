Cronaca

SARONNO – Stava attraversando la strada tra via Milano e via Marconi sulle strisce pedonali quando è stata colpita da una moto che l’ha fatta finire a terra.

E’ l’incidente avvenuto ieri, sabato 18 gennaio, nei pressi del palazzo comunale di piazza della Repubblica. Il conducente della moto si è subito prodigato per soccorrere la donna allertando i soccorsi. In pochi minuti dal vicino comando sono arrivati gli agente della polizia locale e l’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla donna per poco meno di un’ora. Hanno subito rassicurato i presenti sulle sue condizioni: è stata portata in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese. La pattuglia della polizia locale ha raccolto le testimonianze del conducente della moto, illeso ma provato e quello della 32enne per ricostruire la dinamica dell’incidente.

