L’intervento prevede la demolizione dell’attuale banchina per la costruzione di un nuovo marciapiede, più ampio e accessibile. La larghezza passerà da 1 metro a 1,50 metri, garantendo maggiore comodità per i pedoni e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Il nuovo marciapiede sarà inoltre dotato di un tappetino completamente rinnovato.

Durante i lavori, che si protrarranno sino alla seconda metà di febbraio, non sono previste interruzioni alla circolazione stradale. Tuttavia, sarà vietata la sosta lungo il tratto interessato, per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti