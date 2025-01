Città

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – Ci sono anche Augusto Airoldi sindaco di Saronno e Marco Giudici per Caronno tra i firmatari della lettera aperta inviata a Roma.

In sintesi gli amministratori locali esprimono solidarietà alle forze dell’ordine per i fatti accaduti a Busto Arsizio e denunciano una situazione di insicurezza che coinvolge tutto il Paese, inclusa la provincia di Varese. Condannano fermamente l’approccio demagogico del centrodestra su sicurezza e immigrazione, chiedendo al Governo interventi concreti: maggiori risorse, rinforzi per le forze dell’ordine, potenziamento del presidio territoriale e rimpatri rapidi per chi viola la legge. Apprezzano l’iniziativa del ministro Piantedosi sulle “zone rosse,” ma sottolineano che non basta. Chiedono un approccio deciso e collaborativo, libero da scontri politici e ideologie, per garantire la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Propongono una cooperazione trasversale, coordinata da Prefettura e forze dell’ordine, integrata con azioni preventive e rigenerazione urbana da parte dei comuni.

“Desideriamo esprimere il nostro grande riconoscimento all’impegno degli uomini e le donne delle Forze dell’ordine, a loro va tutta la nostra solidarietà per i fatti accaduti a Busto Arsizio. Purtroppo la stessa situazione ormai riguarda l’intero territorio nazionale. Sono tanti, purtroppo, i fatti di cronaca che si susseguono anche nella nostra provincia, nessuna realtà ne è esclusa. Per questi motivi, come sindaci e amministratori, vogliamo alzare una voce ferma di condanna e chiediamo che il problema sia affrontato con più concretezza dal Governo, perché la demagogia con cui il centro destra ha affrontato i temi come la sicurezza e l’immigrazione, sono la causa per cui oggi ci troviamo ad affrontare questi fenomeni che, ribadiamo, riguardano tutte le città, qualsiasi sia il colore politico delle forze che le amministrano.

Chiediamo dunque che, da parte di tutte le forze politiche, si abbandoni una politica fatta di demagogia inneggiante ad una sicurezza più rigorosa, ma che poi non trova riscontro concreto in termini di risorse per le amministrazioni locali, di un maggior numero di uomini delle forze dell’ordine e di strumenti come un potenziamento del presidio del territorio. Allo stesso tempo chiediamo che si agisca con più decisione nei confronti di chi delinque o minaccia la sicurezza pubblica, anche attuando dei veloci rimpatri di chi viola le leggi e non ha titoli per restare in Italia.

Recentemente ci ha trovato favorevoli la decisione del Ministro Piantedosi di chiedere a tutti i prefetti di valutare, di intesa con i territori, l’istituzione di zone rosse. Una misura che ci sembra andare in una direzione di concretezza, dando ai prefetti maggiori possibilità di intervento. Ma questo intervento da solo non basta. Se da una parte il lavoro va portato avanti a livello culturale e sociale, è chiaro che questo vada affrontato anche in modo deciso senza arretramenti, senza ideologie di parte e senza preconcetti. La sicurezza dei territori, la tranquillità dei cittadini, la qualità della vita dei nostri territori deve essere un obiettivo di tutti. Togliamo dunque il tema della sicurezza dal tavolo dello scontro politico fatto di accuse reciproche, di battaglie fatte sui giornali e di slogan ormai inefficaci. La sicurezza non ha colore politico e i cittadini ci chiedono concretezza nel mettere in campo azioni efficaci per garantire a tutti tranquillità e una buona qualità della vita.

Noi siamo disponibili ad una collaborazione trasversale, con la regia della Prefettura e delle Forze dell’ordine, al fine di dare seguito e concretezza ad un maggior presidio e controllo delle zone segnalate da molti di noi, a fronte della richiesta del Prefetto a cui va il nostro apprezzamento per il lavoro che svolge. I comuni, oltre al lavoro che dovranno effettuare le Forze dell’ordine per garantire un maggior controllo del territorio, continueranno a svolgere le attività preventive nelle varie fasce del disagio e a rigenerare, compatibilmente con le risorse, parti di territorio, poiché la maggior vivibilità rende anche più sicure le aree delle città.

Nadia Cannito – Sindaca di Malnate

Daniele Parrino – Sindaco di Vergiate

Renzo Stocco – Sindaco di Grantola

Marco Giudici – Sindaco di Caronno Pertusella

Enrico Bianchi – Sindaco di Luino

Marcella Androni – Sindaca di Angera

Giovanni Parmigiani – Sindaco di Leggiuno

Marco Fazio – Sindaco di Germignaga

Gunnar Vincenzi – Sindaco di Cantello

Gianluca Coghetto – Sindaco di Besozzo

Stefano Bellaria – Sindaco di Somma Lombardo

M. Elisabetta Giordani – Sindaca di Sesto Calende

Lorenzo Aspesi – Sindaco di Cardano al Campo

Matteo Acchini – Sindaco di Lozza

Corrado Nazario Moro – Sindaco di Dumenza

Michele Ruggiero – Sindaco di Bisuschio

Matteo Sambo – Sindaco di Buguggiate

Walter Fabiano Lorenzin – Sindaco di Venegono Superiore

Augusto Airoldi – Sindaco di Saronno

Davide Galimberti – Sindaco di Varese

