Cronaca

SARONNO – E’ di cinque feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Saronno, in via Vincenzo Monti, per il quale si sono mobilitati i mezzi di soccorso. L’episodio, una automobile uscita di strada, si è verificato alle 23 alla rotatoria all’incrocio con viale Rimembranze.

Nei pressi ci sono diversi locali pubblici, è stato dato tempestivamente l’allarme e si è subito attivata la macchina dei soccorsi: sul posto oltre alla polizia locale sono accorse una ambulanza della Croce viola, una della Croce azzurra e l’auto-infermieristica. Sono stati soccorsi un uomo di 37 anni, una donna di 38 anni, un uomo di 46 anni, una donna di 49 anni ed un uomo di 54 anni per lesioni e contusioni varie, nessuno è apparso in pericolo di vita.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

19012025